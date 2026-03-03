Поиск

ЕС выступает за деэскалацию на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Происходящее в ходе американо-иранского конфликта может привести к тому, что проигравшим окажется весь Ближний Восток, необходима деэскалация, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Вот почему мы продолжаем тесное взаимодействие с нашими партнерами. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Каллас - ИФ) осуществляет контакты со своими коллегами, чтобы способствовать деэскалации", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"И то, чего мы желаем, - это отстоять безопасность и стабильность", - добавил он.

По его словам, ЕС продолжит предпринимать все усилия, чтобы добиться такого надежного решения, которое не допустит, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием.

"Мы находимся в тесном контакте с американцами в двустороннем формате, а также в рамках G7. Высокий представитель провела несколько переговоров со своими коллегами в регионе, чтобы обеспечить деэскалацию между Соединенными Штатами и Ираном", - сообщил аль-Ануни.

Он отметил, что ЕС всегда выступал за дипломатическое решение иранской проблемы и просит Тегеран изменить свою позицию.

ЕС Иран Ближний Восток
