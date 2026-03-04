Поиск

Иран более тысячи раз атаковал территорию ОАЭ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ заявили, что Иран с субботы более 1 тыс. раз атаковал цели в их стране, сообщает The Guardian.

При этом, в МИД ОАЭ заверили, что не разрешали США использовать свою территорию для ударов по Ирану. Кроме того, в министерстве отметили, что не планируют присоединяться к американским и израильским ударам по иранской территории.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источнили, что власти ОАЭ изучают возможность военных действий против Ирана в ответ на его удары. Иранские военные нанесли по эмиратам больше ударов, чем по другим странам регина, включая Израиль, говорилось в публикации.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
