CNN сообщил, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил для разжигания восстания в Иране

Курдская оппозиция в ближайшие дни планирует принять участие в наземной операции на западе страны

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ЦРУ работает над поставкой оружия курдским силам, чтобы спровоцировать восстание в Иране, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"ЦРУ работает над вооружением курдских формирований с целью разжигания народного восстания в Иране", - сообщает телеканал.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

По словам одного из собеседников телеканала, во вторник Трамп поговорил с председателем Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что президент США разговаривал с лидерами двух основных курдских группировок в Ираке - Масудом Барзани и Бафелем Талабани на следующий день после начала субботних бомбардировок Ирана.

Согласно заявлению высокопоставленного иранского курдского чиновника, в ближайшие дни оппозиционные силы иранских курдов примут участие в наземной операции на западе Ирана.

"Мы считаем, что сейчас у нас есть большие шансы", - сказал источник.

Он добавил, что ополченцы рассчитывают на поддержку США и Израиля.