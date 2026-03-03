Трамп обсудил с лидерами курдов в Ираке удары США по Ирану

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонные переговоры с курдскими лидерами в Ираке относительно операции США и Израиля против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Трамп разговаривал с лидерами двух основных курдских группировок в Ираке - Масудом Барзани и Бафелем Талабани на следующий день после начала субботних бомбардировок.

Собеседники портала отказались сообщить подробности разговора.

По словам одного из источников, звонки стали кульминацией многомесячного закулисного лоббирования со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась обсуждать детали разговоров Трампа.

"Президент Трамп поддерживал контакты со многими союзниками и партнерами в регионе в течение последних нескольких дней", - сказала Левитт Axios.