Израиль нанес удары по командным пунктам и центрам внутренней безопасности Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким командным центрам и центрам внутренней безопасности Ирана, говорится в официальном сообщении армии.

Отмечается, что были нанесены удары "по десяткам командных центров..., центрам внутренней безопасности и командным пунктам "Басидж".

По данным израильской стороны, эти центры "использовались иранской стороной для контроля по всей стране и для отслеживания общей обстановки".

В сообщении говорится, что ЦАХАЛ также нанес удары по Управлению по материально-техническому обеспечению и снабжению сухопутных войск Ирана, а также по ракетным пусковым установкам и другим целям.

Центры Басидж в Иране - это местные отделения военизированной организации "Басидж-е Мостазафин" ("Мобилизация угнетенных"), подчиненной Корпусу стражей исламской революции.