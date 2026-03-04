NYT сообщила о повреждении Ираном семи военных объектов США на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сооружения и оборудование как минимум на семи военных объектах США на Ближнем Востоке получили повреждения от иранских ударов. Об этом сообщает в среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и на видеозаписи.

"Иранские удары в выходные и в понедельник повредили сооружения, которые являются частью или расположены рядом с системами связи и радиолокационными станциями как минимум на семи объектах вооруженных сил США на Ближнем Востоке", - пишет издание.

NYT отмечает, что "визуальные материалы показывают повреждения на механизмах или рядом с механизмами, которые используются для отслеживания полетов баллистических ракет, а также на спутниковых антеннах и радиопрозрачных куполах – покрытиях, предохраняющих хрупкое оборудование, применяемое для дальней связи".

NYT признает, что из-за секретного характера информации трудно установить, какие именно системы США могли пострадать. "Однако характер целей указывает на то, что Иран стремился нарушить возможности ВС США по связи и координации", - отмечает издание.

В статье приводятся спутниковые снимки нескольких военных баз США в странах Персидского залива. Так, по утверждению газеты, в субботу иранский дрон-камикадзе поразил один из радиопрозрачных куполов в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Манаме (Бахрейн). Эта база является основным пунктом США для координации военно-морских операций на Ближнем Востоке.

Спутниковые снимки авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре, сделанные в воскресенье днем, показали, что "укрытие, окруженное спутниковыми антеннами, уничтожено, а часть антенн, скорее всего, повреждена", пишет NYT.

"Спутниковые снимки лагеря Арафджан в Кувейте показывают, что к утру воскресенья по меньшей мере три радиопрозрачных купола были повреждены или уничтожены", - сообщает издание.

Кроме того, по данным NYT, "на авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте по меньшей мере шесть зданий или сооружений рядом со спутниковой инфраструктурой связи были повреждены или уничтожены, согласно снимкам за воскресенье".

"Эта же часть базы была поражена вновь: согласно спутниковым снимкам во вторник еще два здания вблизи спутникового оборудования серьезно пострадали", - говорится в статье.

Издание отмечает, что, скорее всего, значительно повреждена и авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии, которая стала целью иранских ударов ракетами и дронами.

Пострадали и военные объекты США в ОАЭ. "Снимки низкого разрешения, сделанные в воскресенье над военным объектом недалеко от Ар-Рувайса в ОАЭ, показывают, что несколько сооружений были повреждены", - добавляет NYT.