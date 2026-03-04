Red Wings выполнит несколько рейсов для вывоза россиян из Омана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings планирует выполнить несколько рейсов на Ту-214 для вывоза россиян из Маската (Оман).

Первый такой рейс вылетел утром в среду, сообщила компания. Он должен приземлиться около 14:00 в московском "Домодедово".

Для полета авиакомпания использует безопасный маршрут, который проходит в воздушном пространстве Омана, Ирака, Турции и России, отметили в Red Wings.

У самой Red Wings нет собственных регулярных рейсов в Оман.

Как сообщал Минтранс РФ, из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. Приостановлены рейсы в/из девять перечисленных государств. Российские перевозчики заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.