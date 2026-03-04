Израильские военные сообщили, что их F-35 сбил иранский Як-130 над Тегераном

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Израильский истребитель-бомбардировщик F-35 уничтожил иранский учебно-боевой самолет Як-130 в небе над Тегераном, сообщает в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израильский истребитель F-35I ВВС Израиля ("Адир") некоторое время назад сбил истребитель Як-130 ВВС Ирана в небе над Тегераном", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Это первый в истории случай, когда пилотируемый истребитель был сбит истребителем F-35 ("Адир")", - указано в сообщении.

Як-130 – это российский учебно-боевой самолет нового поколения, сделанный специально для подготовки пилотов фронтовой авиации (истребителей типа Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, Су-57 и других), а также для применения как легкий штурмовик.