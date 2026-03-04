На Шри-Ланке опровергли сообщения о подтоплении иранского фрегата подводной лодкой

Источник атаки пока не установлен

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Причины крушения иранского военного корабля Iris Dena у берегов Шри-Ланки пока не ясны, и власти страны опровергают сообщения об атаке подводной лодки, сообщает в среду издание Hindustan Times.

"Шри-Ланка опровергла сообщения о том, что иранский корабль, подавший сигнал бедствия у ее берегов, подвергся атаке субмарины, после чего ланкийские ВВС и ВМС страны отправили корабли и самолеты для спасательной операции", - информирует издание.

Газета отмечает, что в настоящее время 32 человека спасены с борта корабля и доставлены в больницу. ВМС Шри-Ланки также заявили, что на борту затонувшего фрегата обнаружены тела нескольких иранских моряков.

В свою очередь Times of India сообщает со ссылкой на представителя ВМС Шри-Ланки, что поисково-спасательная операция еще продолжается. "Число погибших все еще уточняют, и операция продолжается", - отметил представитель флота.

Он добавил, что в район происшествия направлены водолазы и патрульные корабли для поиска выживших и обломков затонувшего корабля.

"Источник подводной атаки, приведший к гибели иранского корабля ранним утром в среду у города Галле, пока не установлен", - пишет газета.

Ранее в среду у берегов Шри-Ланки подал сигнал о бедствии иранский фрегат Iris Dena, на котором, предварительно, находились 180 членов экипажа. Сообщалось, что судно находилось примерно в 40 морских милях от города Галле. Позднее в СМИ появилась информация о том, что иранский корабль атакован подводной лодкой, после чего 101 человек числится пропавшим без вести и 78 пострадали.