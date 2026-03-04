США намерены повысить глобальные пошлины на импорт до 15% уже на этой неделе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует повысить глобальные пошлины с 10% до 15% уже на этой неделе, сообщил в среду министр финансов США Скотт Бессент.

"Бессент сказал в среду, что недавно объявленные президентом США Дональдом Трампом глобальные пошлины в размере 15% вступят в силу где-то на этой неделе", - сообщает в среду CNBC.

Трамп в минувшем феврале ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных ранее 15%. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что эта ставка будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений.

Также в конце февраля торговый представитель США Джеймисон Грир сказал, что импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, но не назвал конкретных торговых партнеров и не прояснил подробностей.