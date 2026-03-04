Поиск

WP сообщила, что ВС США скоро придется экономить боеприпасы для ПВО из-за атак Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие дни американским военным, возможно, придется начать экономить боеприпасы для средств противовоздушной обороны в связи с постоянными иранскими атаками на американские объекты на Ближнем Востоке, сообщила The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Американские военные в ходе операции против Ирана уже израсходовали сотни современных ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны THAAD и зенитных ракетных комплексов Patriot, отмечает издание.

Высокопоставленные американские военные чиновники публично утверждают обратное.

Американская армия имеет все необходимые ресурсы, чтобы продолжать операции против Ирана так долго, как это потребуется, заявил на брифинге в Пентагоне военный министр Пит Хегсет: "Мы без проблем можем продолжать эту операцию настолько долго, насколько это потребуется".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у ВС США достаточные запасы боеприпасов, в том числе самых современных.

Хегсет добавил, что американская армия уже добилась существенных успехов: "ВВС Ирана больше не существуют, ВМС Ирана больше не являются существенным фактором".

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на брифинге, что "у нас достаточно высокоточных боеприпасов для решения поставленных задач как в нападении, так и в обороне".

