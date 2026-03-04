Поиск

ВС США поразили более 20 кораблей ВМС Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские войска потопили или повредили более 20 кораблей ВМС Ирана с начала военной операции, сообщило командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Командование опубликовало фотографии нанесения американских ударов по иранским военным кораблям.

Это сообщение появилось после того, как министр обороны Пит Хегсет ранее в среду заявил, что США торпедировали иранский корабль в международных водах Индийского океана.

Накануне глава командования CENTCOM адмирал Брэд Купер отметил, что США уже уничтожили практически весь иранский флот. По его словам, кораблей ВМС Ирана больше нет в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

