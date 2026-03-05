Экономическая активность в семи федеральных резервных округах США выросла

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экономическая активность в семи из двенадцати округов США в начале 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом число регионов, сообщивших о стагнации или ослаблении активности, увеличилось до пяти с четырех в конце прошлого года.

Хотя потребительские расходы в целом немного выросли, два округа сообщили о продолжающемся их сокращении. Многие респонденты, принимавшие участие в опросах федеральных резервных банков (ФРБ), отметили, что продажи сдерживались экономической неопределенностью, повышенной ценовой чувствительностью покупателей и сокращением расходов потребителями с низким уровнем дохода. Кроме того, в пострадавших от зимней непогоды районах снизилась посещаемость розничных магазинов.

Производственная активность в целом по стране улучшилась по сравнению с концом прошлого года: восемь ФРБ сообщили о росте в своих округах, два - о снижении. В сельскохозяйственной отрасли ситуация в основном оставалась стабильной, а в энергетическом секторе в целом умеренно улучшилась, отмечается в отчете.

Уровень занятости в последнее время оставался в целом стабильным. В большинстве округов заработная плата росла умеренными темпами.

Компании в ряде округов из различных секторов экономики рассматривали возможность применения ИИ и других форм автоматизации для повышения эффективности. При этом большинство из них подчеркивало, что целью является повышение производительности, а не замена сотрудников.

Цены по стране увеличились: в восьми округах был зафиксирован умеренный рост, в четырех - слабое или сдержанное (modest) повышение. При этом в целом компании ожидают замедления темпов подъема цен, говорится в сообщении.

В целом экономические ожидания оптимистичные. В большинстве округов респонденты прогнозируют небольшой или умеренный рост активности в ближайшие месяцы.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 23 февраля включительно и обработана ФРБ Кливленда.