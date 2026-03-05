Фондовые индексы США завершили торги среды ростом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, а Nasdaq Composite полностью восстановил потери, понесенные накануне.

Поддержку настроениям на рынке оказали ожидания деэскалации конфликта между США и Ираном, возросшие после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Позитивным фактором также стали заявления президента США Дональда Трампа о намерении обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов из ближневосточного региона. Глава Белого дома написал в сети Truth Social, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Как показали опубликованные в среду данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 63 тыс. - максимально с июля прошлого года. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подъема на 50 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 56,1 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Показатель достиг максимума с августа 2022 года. Эксперты прогнозировали его снижение до 53,5 пункта.

В среду инвесторы активно покупали акции технологических компаний, упавшие в цене в феврале на фоне нервозности, связанной с перспективами ИИ-технологий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,49%, до 48739,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,78% - до 6869,50 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,29% и завершил торги на отметке 22807,48 пункта.