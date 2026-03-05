Bloomberg сообщил, что в Пентагоне не все понимают цели операции США против Ирана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Пентагоне не всем ясно, каких именно целей США хотят добиться в ходе массированных ударов по Ирану, некоторые чиновники задаются вопросом о стратегии США и все больше опасаются сокращения и без того истощенных арсеналов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агентство напоминает, что излюбленный прием президента США Дональда Трампа - сохранять атмосферу неясности в отношении целей, чтобы иметь больше гибкости в отношении того, что объявить успехом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 4 марта заявила, что США выполняют четыре задачи: устраняют ракетную угрозу со стороны Ирана, уничтожают его ВМС, выводят из строя его производство ракет и дронов, лишают его возможностей получить ядерное оружие. Однако, отмечает Bloomberg, на данный момент иранские ядерные объекты, кроме комплекса в Натанзе, в основном избежали ударов.

По данным со спутников, пятая часть ударов пришлась на Тегеран и его окрестности: среди целей - правительственные здания и службы безопасности, штаб-квартира полиции, органы судебной власти, больница "Ганди".

По словам сотрудников региональных служб безопасности, США и Израилю удалось вывести из строя ряд объектов, связанных с иранскими программами баллистических ракет и БПЛА. В частности, на спутниковых снимках видны воронки от бомб и обрушение туннелей на ракетной базе в Тебризе, где в частности, имеются подземные бункеры и пусковые шахты, а также точки для выезда на поверхность мобильных пусковых установок. Следы попаданий зафиксированы на ракетной базе в районе Исфахана, в том числе по пусковым установкам и подсобным строениям. Уничтоженные мобильные установки, которые могли перевозить или запускать ракеты, замечены и в других частях страны.

Однако, отмечает Bloomberg, эти наблюдения не позволяют понять, сколько ракет складированы на том или ином военном объекте, сколько из них остаются в боеспособном состоянии под землей, как быстро могут отремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Кроме того, зафиксированы повреждения минимум одного корабля в порту Бендер-Аббас, склада с горючим, радара и системы ПВО в 3,2 км к северу от города. Атаки пришлись и на базы, где размещены дроны и легкая авиация. Один из атакованных объектов находится в 40 км к западу от Керманшаха: со спутников видны сгоревшие строения и следы от взрывов на взлетно-посадочной полосе.