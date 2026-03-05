Поиск

С начала конфликта Ирану удалось запустить более 500 ракет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные после начала ударов США и Израиля по Ирану смогли запустить свыше 500 ракет по различным целям, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой представителей правительств стран региона.

Ракеты были запущены по Израилю, американским базам и по другим целям в районе Персидского залива, многие ракеты удалось сбить.

Глава Центрального Командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил на днях, что возможности Ирана проводить ракетные атаки сокращаются. 4 марта в CENTCOM заявили, что за четыре дня интенсивность ракетных ударов Ирана упала на 86%.

По данным WSJ, американские и израильские самолеты и БПЛА барражируют над десятками иранских баз и наносят удары по мобильным ракетным установкам, когда они появляются для стрельбы. По мнению наблюдателей, усилия США сосредоточены на юге Ирана, тогда как Израиль с основном активен над севером Ирана.

Спутниковые снимки показывают, что ракетные базы в районе южного города Шираз на юге Ирана уже неоднократно подвергались ударам. Также атакованы база возле Исфахана, постройки на входе и подъездные дороги на базе около Керманшаха, входы в подземные туннели на базе у Тебриза. Также атакам подверглись базы у городов Хаджиабад, Хорго и Джем на юге страны.

Наблюдатели полагают, что тем не менее, по-видимому, тысячи ракет малой и средней дальности по-прежнему находятся на иранских подземных складах.

Как считают специалисты, отмечает WSJ, решение США атаковать наземные цели, связанные с иранской ракетной программой, связано с нехваткой противобункерных бомб, которые могли бы уничтожать подземные хранилища. Кроме того, Пентагон, вероятно, пытается поскорее если не уничтожить, то максимально сократить возможность Ирана проводить ракетные пуски, пока у США не иссякнут запасы перехватчиков, которыми сбивают иранские ракеты.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон США Израиль CENTCOM
