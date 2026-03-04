Вашингтон не имеет графика для восстановления судоходства через Ормузский пролив

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Администрация США пока не определила, когда сможет обеспечить восстановление безопасного движения судов через Ормузский пролив, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Сейчас графика нет. Этим вопросом активно занимаются военное министерство и министерство энергетики", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Левитт напомнила, что президент США Дональд Трамп днем ранее объявил о серии мер для помощи танкерам, передвигающимся близ Ирана. Также он не исключил, что направит корабли ВМС США для сопровождения судов через Ормузский пролив.