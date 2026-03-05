Каллас не исключила приток мигрантов в ЕС из-за войны на Ближнем Востоке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке может иметь одним из своих последствий наплыв мигрантов в страны Евросоюза, и к этому надо быть готовыми, сказала журналистам в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас по случаю внеочередного совещания глав МИД государств ЕС и стран Персидского залива.

"В понедельник (2 марта - ИФ) в коллегии (членов Еврокомиссии - ИФ) также состоялось обсуждение различных последствий для Европы, и одним из них было миграционное давление. Мы пока этого не видим, но очевидно, что, если война затянется, риски миграционного давления на Европу возрастут, и мы должны быть к этому готовы", - сказала Каллас.

"Именно поэтому мы также ведем переговоры с другими странами, с которыми сотрудничаем", - добавила она.

Исполнительная коллегия ЕС провела 2 марта специальное заседание по вопросам безопасности в связи с ситуацией в Иране и на Ближнем Востоке. Среди направлений работы, которые Еврокомиссия определила для себя в контексте этих событий, в итоговом заявлении было названо повышение готовности реагировать на миграционное давление "посредством более тщательного мониторинга тенденций и усиления сотрудничества с соответствующими учреждениями ООН и странами-партнерами.