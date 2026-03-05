Поиск

В иранской армии заявили, что не наносили ударов по аэропорту в Нахичевани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Армия Ирана опровергла информацию властей Азербайджана об иранском ударе по аэропорту Нахичевани.

"Иран уважает суверенитет всех стран, особенно соседских мусульманских, поэтому опровергает данные о запуске каких-либо беспилотников в сторону Азербайджана", - цитирует в четверг агентство ЭФЭ коммюнике генштаба иранских вооруженных сил.

При этом в документе содержится обвинение в адрес Израиля, что именно израильские вооруженные силы нанесли этот удар.

Ранее в четверг сообщалось об ударе беспилотником по аэропорту в Нахичевани. В связи с инцидентом посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана.

