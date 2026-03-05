Поиск

Алиев назвал терактом атаку БПЛА на Нахичевань

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совбеза страны в связи с атакой беспилотников из Ирана на Нахичеванскую Автономную Республику (НАР), случившееся он назвал терактом. Об этом сообщает сайт президента.

"Сегодня со стороны Ирана был совершён террористический акт против территории Азербайджана, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло обстрелу территорию Нахичеванской Автономной Республики с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказал Алиев.

Азербайджан решительно осуждает этот террористический акт, совершившие его должны быть немедленно привлечены к ответственности, добавил он и сказал, что Азербайджан требует от Ирана разъяснений и извинений.

Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Ирана атаковали Нахичевань четырьмя дронами, один из которых сбили, а остальные три были нацелены на гражданские здания, в том числе на школу. Сообщалось, что был атакован аэропорт Нахичевани. Пострадали четыре человека.

В связи с инцидентом посол Ирана в Баку был вызван в МИД Азербайджана.

На заседании Совбеза Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана, включая подразделения Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Сил специального назначения приведены в состояние боевой готовности номер один. Однако он исключил участие Азербайджана в военных операциях против Ирана.

