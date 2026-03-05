Азербайджан приостановил движение грузов через границу с Ираном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Азербайджана в четверг принял решение приостановить движение грузовых транспортных средств через государственную границу с Ираном.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, возникшую вследствие атак (на Нахичевань - ИФ), противоречащих нормам и принципам международного права, кабинетом министров принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все контрольно-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе", - отмечается в правительственном сообщении.