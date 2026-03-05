Иран сообщил об атаке дронов на штаб сил США в иракском Эрбиле

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Ирана при помощи беспилотников атаковали штаб ВС США в иракском Эрбиле, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Несколько часов назад Сухопутные войска Ирана при помощи дронов ударили по штабу американских войск в Эрбиле", - приводит агентство сообщение армии.

По утверждению иранской стороны, цели серьезно пострадали от ударов.

Других деталей атаки агентство не приводит.

Ранее в четверг сообщалось, что иранские военные нанесли удары по штаб-квартирам курдских сил в Иракском Курдистане, в частности, запустили несколько ракет по лагерям вблизи столицы Курдистана Эрбиля.