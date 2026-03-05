Поиск

Эрдоган в разговоре с Алиевым осудил удары Ирана беспилотниками по Нахичевани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг вечером позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Турции сказал, что осуждает дроновую атаку со стороны Ирана на Нахичеванскую Автономную Республику, выразил поддержку братскому народу Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Алиев поблагодарил Эрдогана за телефонный звонок и его позицию.

