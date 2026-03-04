Поиск

Выборы нового руководителя Ирана могут быть перенесены на следующую неделю

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет экспертов продолжает обсуждать кандидатов на пост руководителя Ирана, ожидается, что окончательный выбор будет сделан на следующей неделе, сообщает в среду агентство "Фарс" со ссылкой на высокопоставленного информированного иранского чиновника.

По словам собеседника агентства, заключительное заседание Совета экспертов - группы из 88 авторитетных мусульманских законоведов, которые в соответствии с иранским законодательством и должны сделать выбор - может быть перенесено на следующую неделю, после того, как завершатся траурные церемонии по убитому в результате израильской операции аятолле Али Хаменеи.

Траурные церемонии начнутся позже в среду, когда в Мешхеде - родном городе Хаменеи состоятся его похороны.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что главным фаворитом на высшую руководящую должность является Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи.

Работающий из Лондона канал Iran international со ссылкой на информированные источники также сообщает о том, что выбор Совета экспертов пал на Моджтабу Хаменеи.

Прежний руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара армии обороны Израиля.

До выборов нового руководителя в соответствии с конституцией Ирана руководство страной обеспечивает временный руководящий совет, в состав которого входят президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхосейн Мохсени Эджеи и один из членов Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арефи.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи Мешхед Моджтаб Хаменеи
