Президент ОАЭ в разговоре с Алиевым осудил удары иранских дронов по Нахичевани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, президент ОАЭ осудил атаку Ирана на территорию Нахичеваньской автономной республики (Азербайджан) с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

"Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку. Глава нашего государства поблагодарил Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок", - отмечается в информации.

Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки дронов Ирана на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом ОАЭ 28 февраля, Азербайджан находится рядом с ОАЭ.

Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.