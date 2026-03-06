США эвакуируют посольство в Кувейте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США в ночь на пятницу распорядились начать эвакуацию своего посольства в Кувейте, передает CBS News со ссылкой на источники.

"Распоряжение подразумевает требование к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию, очистить серверы с секретными данными", - отмечается в публикации.

По словам американских чиновников, посольство неоднократно подвергалось атакам на фоне текущей эскалации.

В четверг Госдепартамент объявил о приостановке работы посольства в Кувейте.