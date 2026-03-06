Поиск

Хегсет заявил, что США не планируют расширять операцию против Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США не планируют расширение военной операции против Ирана, заявил на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"Никакого расширения наших целей нет. Мы точно знаем, чего пытаемся достичь", - сказал Хегсет.

Ранее Пентагон уже заявлял, что военная кампания сосредоточена на уничтожении иранских баллистических ракет, ракетного производства и военно-морского флота, при этом не допуская получения Тегераном ядерного оружия.

Операция "Эпическая ярость" - крупнейшая военная кампания США, направленная против иранской военной и стратегической инфраструктуры, - "решительно продвигается", отметил Хегсет.

Он указал, что США наносят по Ирану разрушительные высокоточные удары, нейтрализуя места расположения его баллистических ракет и установив полное превосходство в иранском воздушном пространстве.

"Наша приверженность целям нашей миссии только возрастает по мере роста наших преимуществ", - добавил он.

"У нас нет недостатка в боеприпасах. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется. Опять же, наш запас боеприпасов только увеличивается по мере роста наших преимуществ. Наши возможности? Мы только начали сражаться, и сражаться решительно", - подчеркнул министр.

Со своей стороны глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер сообщил, что американские бомбардировщики за последние 72 часа нанесли удары по 200 целям в Иране, в том числе вблизи Тегерана.

"За последний час наши (стратегические) бомбардировщики В-2 сбросили десятки 900-килограммовых бомб на заглубленные базы иранских баллистических ракет", - указал он.

"Мы также нанесли удары по космическому командованию Ирана", - добавил Купер.

По его словам, за последние 24 часа атаки иранских баллистических ракет уменьшились на 90%, атаки беспилотников - на 83%.

"Наши удары по ВМС Ирана интенсифицировались. На данный момент уничтожено уже 30 кораблей", - сказал адмирал.

