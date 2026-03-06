Поиск

ПВО Саудовской Аравии сбили три иранские баллистические ракеты, запущенные по авиабазе Принц Султан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили группу иранских баллистических ракет, запущенных по авиабазе Принц Султан, сообщило министерство обороны королевства.

По его данным, успешно сбиты все три ракеты, которые были нацелены на авиабазу. В настоящее время она используется для размещения самолетов ВВС США.

Накануне средства ПВО Саудовской Аравии также уничтожили три иранские крылатые ракеты вблизи города Эль-Хардж, к востоку от которого расположена авиабаза Принц Султан.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

 МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

США временно разрешили Индии покупать находящуюся на танкерах в море российскую нефть

Иран отложил объявление преемника Хаменеи из соображений безопасности

 Иран отложил объявление преемника Хаменеи из соображений безопасности

Палата представителей отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

 Палата представителей отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

В Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30

 В Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Трамп заявил, что видит желание Путина, но не Зеленского достичь урегулирования на Украине

Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

 Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

 В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

В Абу-Даби слышны взрывы, работают системы ПВО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 440 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8578 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 137 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });