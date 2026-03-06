ПВО Саудовской Аравии сбили три иранские баллистические ракеты, запущенные по авиабазе Принц Султан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили группу иранских баллистических ракет, запущенных по авиабазе Принц Султан, сообщило министерство обороны королевства.

По его данным, успешно сбиты все три ракеты, которые были нацелены на авиабазу. В настоящее время она используется для размещения самолетов ВВС США.

Накануне средства ПВО Саудовской Аравии также уничтожили три иранские крылатые ракеты вблизи города Эль-Хардж, к востоку от которого расположена авиабаза Принц Султан.