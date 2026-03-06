CENTCOM заявляет, что США сосредоточены на ликвидации иранского потенциала по производству ракет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточены на ликвидации иранского потенциала по производству баллистических ракет, заявил журналистам на брифинге глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Следующий этап войны с Ираном будет сосредоточен на попытке "систематически демонтировать иранский потенциал по производству ракет", - сказал адмирал, добавив, что эта миссия в настоящее время ведется, но "потребует некоторого времени".

"Мы не просто бьем по тому, что у них есть. Мы разрушаем их способность к восстановлению", - подчеркнул он.

Глава CENTCOM указал, что президент США Дональд Трамп поручил американским военным "сравнять с землей" иранскую ракетную промышленность.