Представители администрации Трампа встретятся с руководителями оборонных предприятий США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Представители администрации президента США Дональда Трампа планируют в пятницу провести встречу с руководителями крупнейших американских военно-промышленных компаний для обсуждения вопросов производства вооружений, сообщает ВВС со ссылкой на источник в Белом доме.

Ожидается, что в ходе обсуждений будет затронута тема ускорения производства вооружений после американских ударов по Ирану.

Между тем на последней пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет заявил, что у США достаточно боеприпасов для продолжения военной операции против Ирана.

"У нас нет недостатка в боеприпасах. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется", - заявил он.