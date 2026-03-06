Европейские рынки акций завершили сессию снижением более чем на 1%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением более чем на 1%.

Внимание глобальных рынков по-прежнему сосредоточено на конфликте США и Израиля с Ираном, военные действия в районе Персидского залива идут уже шесть дней. Трейдеры опасаются, что конфликт приобретет затяжной характер и будет иметь крайне негативные экономические последствия.

Война на Ближнем Востоке станет испытанием на прочность для мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе конференции в Бангкоке. Если конфликт затянется, это может повлиять на стоимость энергоносителей, настроения участников рынков, экономический рост и инфляцию, предупредила Георгиева.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 1,29% - до 604,83 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,45%, германский DAX - 1,61%, французский CAC 40 - 1,49%, итальянский FTSE MIB - 1,61%, испанский IBEX 35 - 1,38%.

Трое руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг выразили опасения, что в случае затягивания ближневосточного конфликта инфляция в еврозоне ускорится, а темпы роста экономики замедлятся.

"Базовый сценарий предусматривает, что конфликт будет коротким, - сказал заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос на мероприятии в Брюсселе. - Если он затянется, возникнет риск корректировки инфляционных ожиданий". При реализации второго сценария регулятор может пересмотреть параметры денежно-кредитной политики, добавил зампред ЕЦБ.

"Мне не кажется, что нам нужно быть излишне оптимистичными по поводу скорого окончания конфликта", - отметил выступавший на том же мероприятии глава ЦБ Финляндии Олли Рен. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что длительный конфликт подстегнет инфляцию и негативно скажется на экономической активности в еврозоне.

Трейдеры все больше склоняются к тому, что ЕЦБ будет вынужден поднять ключевые ставки в этом году на фоне ускорения инфляции. Вероятность по крайней мере одного повышения ставки оценивается рынком в 75%, отмечает Bloomberg.

Давление на испанский рынок в четверг оказали угрозы президента США Дональда Трампа разорвать торговые отношения с Мадридом, который отказался предоставить свои военные базы для американской авиации, участвующей в операции против Ирана.

В число лидеров снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг вошли акции оборонных компаний Renk Group (-11,4%), Dassault Aviation (-9,05%), Hensoldt (-8,7%).

Стоимость бумаг германской Merck KGaA упала на 8%. Фармкомпания ожидает сокращения скорректированной EBITDA в 2026 году до 5,5-6 млрд евро против 6,1 млрд евро в 2025 году.

Рыночная стоимость британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser Group, годовая выручка которого оказалась хуже прогнозов, снизилась на 5,8%.

Лидером роста в сводном индексе стали акции британской Rentokil, предлагающей решения для борьбы с вредителями. Стоимость ее бумаг поднялась на 10,7% благодаря сильной годовой отчетности компании.

Капитализация итальянского производителя алкогольных напитков Davide Campari-Milano подскочила на 10% на фоне хорошей отчетности и сильных прогнозов компании.

Акции Puma подорожали на 4,5% на информации о том, что инвесткомпания Frasers Group приобрела 5,77% акций производителя спортивных товаров.

Бумаги нидерландского производителя навигаторов и ПО к ним TomTom выросли в цене на 0,5%. Компания сообщила, что ее сооснователь и главный исполнительный директор Харольд Годдейн покинет свой пост 16 апреля. Новым CEO TomTom станет Майк Схофс, работающий в компании более 20 лет и входящий в ее топ-менеджмент.