Уолл-стрит снизилась в четверг на сочетании геополитики и корпоративных новостей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы следили за обстановкой на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и корпоративные новости.

Вооруженные силы США и Израиля продолжают наносить удары по Ирану, который в ответ атаковал объекты сразу в нескольких странах Персидского залива и по сути заблокировал проход судов по Ормузскому проливу.

Также Тегеран опроверг слухи, что представители министерства разведки страны связывались с ЦРУ для обсуждения вариантов окончания конфликта, и пообещал ответить на потопление американской подлодкой иранского фрегата у берегов Шри-Ланки.

В четверг стало известно, что производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 2,8% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы также повысилась на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем предшествующей недели и составило 213 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали 215 тыс.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала региональный обзор, согласно которому экономическая активность в семи из двенадцати округов США в начале 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). При этом число регионов, сообщивших о стагнации или ослаблении активности, увеличилось до пяти с четырех в конце прошлого года.

Акции Broadcom подорожали на 4,8%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 34%, а выручка повысилась на 29%, сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг StubHub упала на 12,4%, поскольку популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия завершила четвертый квартал с чистым убытком.

Котировки акций разработчика рекламных технологий Trade Desk взлетели на 18% на сообщениях СМИ, что OpenAI провела с ней переговоры о размещении рекламы на своих платформах.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. подскочила на 11% за счет того, что компания увеличила чистую прибыль и выручку в прошлом финквартале.

Котировки акций Victoria's Secret снизились на 12,2% несмотря на сильную отчетность и прогнозы.

Сеть супермаркетов Kroger в минувшем квартале увеличила выручку на 1,2%, и ее капитализация выросла на 5,3%.

Акции BJ's Wholesale Club Holdings подешевели на 1,5%. Одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о слабом росте чистой прибыли и выручки в прошлом финквартале, при этом второй показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,61% и составил 47954,74 пункта. Цена бумаг Merck & Co., Walmart Inc., Sherwin-Williams Co., Caterpillar и Goldman Sachs Group упала более чем на 3,5%, тогда как акции Salesforce Inc. подорожали на 4,3%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,56% - до 6830,71 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,26% и завершил торги на уровне 22748,99 пункта.