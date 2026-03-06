Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках; инвесторы продолжают пристально следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2834,93 пункта (+0,35%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "ММК" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования. "Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта. "Немыслимо, что он является препятствием (для урегулирования - ИФ)", - добавил глава Белого дома, подчеркнув, что у Зеленского "не было козырей, а теперь их еще меньше".

Иранские военные на данном этапе не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Пока что мы этого не делали, но можем рассмотреть такую возможность в будущем", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, говоря о проливе. Комментируя сообщения о том, что через Ормузский против в настоящее время движение судов фактически почти остановилось, Аракчи пояснил, что причина в том, что "суда опасаются идти туда".

Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что они готовы потопить суда в случае попыток пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

Минфин США разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - объявил Бессент в соцсети X.

Он отметил, что эта мера не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству", потому что "разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море". Бессент также выразил надежду, что Индия как важный партнер США увеличит закупки американской нефти.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы следили за обстановкой на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и корпоративные новости. Вооруженные силы США и Израиля продолжают наносить удары по Ирану, который в ответ атаковал объекты сразу в нескольких странах Персидского залива и по сути заблокировал проход судов по Ормузскому проливу. Также Тегеран опроверг слухи, что представители министерства разведки страны связывались с ЦРУ для обсуждения вариантов окончания конфликта, и пообещал ответить на потопление американской подлодкой иранского фрегата у берегов Шри-Ланки.

В четверг стало известно, что производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 2,8% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы также повысилась на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 2%. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем предшествующей недели и составило 213 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали 215 тыс.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала региональный обзор, согласно которому экономическая активность в семи из двенадцати округов США в начале 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). При этом число регионов, сообщивших о стагнации или ослаблении активности, увеличилось до пяти с четырех в конце прошлого года.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,16%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 6 марта.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии и Гонконга подрастают на 0,2-1,8%, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи снижаются на 1,1-1,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 6 марта утром демонстрируют умеренное снижение в рамках коррекции после заметного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,22%, до $84,37 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,42%, до $79,86 за баррель.