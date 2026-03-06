Израиль нанес массированные удары по Ирану

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Израильские самолеты в пятницу утром нанесли интенсивные удары по целям в Иране, которые свидетельствуют о резком увеличении количества бомбардировок, сообщило агентство The Associated Press (АР).

По данным агентства, израильские военные заявили, что начали "широкомасштабную волну ударов" по ряду районов Ирана, в том числе по столице Тегерану.

По словам израильских военных, в результате ударов уничтожена большая часть иранской ПВО и ракетных пусковых установок, говорится в публикации.

Тем временем Иран в пятницу утром нанес удары с применением баллистических ракет и беспилотников по Кувейту, Катару, Саудовской Аравии и Бахрейну - странам, где размещены американские войска, сообщает AP.