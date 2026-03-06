Военные Саудовской Аравии заявили о перехвате четырех дронов близ Эр-Рияда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны Саудовской Аравии в пятницу заявили, что перехватили БПЛА к северо-востоку от Эр-Рияда, сообщает в пятницу Al Arabiya.

До этого военные сообщали о трех других перехваченных беспилотниках к востоку от столицы.

Кроме того, в министерстве заявили также об уничтоженных ранее четырех ракетах и беспилотнике, запущенных в сторону провинции Эль-Хардж.

С момента начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО королевства неоднократно уничтожали беспилотники и ракеты в воздушном пространстве страны. Удару подверглось и посольство США в Эр-Рияде.