Поиск

CNN сообщил об ударах Ирана по радарам систем ПРО на Ближнем Востоке

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Иран пытался поразить радарные установки систем ПРО в странах Ближнего Востока, сообщает CNN со ссылкой на данные последних спутниковых снимков с ключевых военных баз Аравийского полуострова.

Судя по этим снимкам, Иран пытается снизить возможности ПВО, уничтожая построенные Соединенными Штатами радары, которые засекают ракеты и дроны.

В частности, снимки за 2 марта показывают, что радар системы ПРО THAAD в Иордании получил попадания, и вероятно, был уничтожен. Попадание зафиксировано на авиабазе "Муваффак Салти" - ключевом объекте для военных США: так, в начале операции против Ирана на базе было зафиксировано присутствие более 50 истребителей, а также дронов и транспортной авиации. THAAD и его радар разместили здесь минимум с середины февраля; а попадание радарная установка получила 1 или 2 марта. CNN отмечает, что стоимость этого транспортируемого радара - AN/TPY-2 - $500 млн.

Всего, по данным телеканала, США имеют на вооружении восемь батарей THAAD, две есть у ОАЭ и одна у Саудовской Аравии. CNN поясняет, что вероятно, в первые дни конфликта Ирану удалось поразить больше чем один из радаров THAAD. Однако, поясняли специалисты, THAAD, оставшись без радара, все равно может действовать, хотя его военный потенциал снижается.

Кроме того, в период с 28 февраля по 1 марта атаки подверглись два объекта в ОАЭ, где размещены радары. Минимум три постройки получили повреждения в районе Рувайса и четыре в районе Cадера, в том числе укрытия для радаров THAAD.

Также спутники зафиксировали урон для произведенного США для Катара радиолокационной системы дальнего обнаружения в Умм-Дахале.

CNN ранее на этой неделе сообщал, что целями иранских ударов на Аравийском полуострове стали средства связи, радары, средства сбора разведданных, которым удалось нанести ущерб.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
THAAD Иран ОАЭ США ПВО Иордания Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

 Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

Израиль ночью нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

 Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю дронов

 США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю дронов

ОАЭ рассматривают возможность замораживания активов Ирана

МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

 МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

США временно разрешили Индии покупать находящуюся на танкерах в море российскую нефть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 447 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8583 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });