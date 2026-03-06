CNN сообщил об ударах Ирана по радарам систем ПРО на Ближнем Востоке

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Иран пытался поразить радарные установки систем ПРО в странах Ближнего Востока, сообщает CNN со ссылкой на данные последних спутниковых снимков с ключевых военных баз Аравийского полуострова.

Судя по этим снимкам, Иран пытается снизить возможности ПВО, уничтожая построенные Соединенными Штатами радары, которые засекают ракеты и дроны.

В частности, снимки за 2 марта показывают, что радар системы ПРО THAAD в Иордании получил попадания, и вероятно, был уничтожен. Попадание зафиксировано на авиабазе "Муваффак Салти" - ключевом объекте для военных США: так, в начале операции против Ирана на базе было зафиксировано присутствие более 50 истребителей, а также дронов и транспортной авиации. THAAD и его радар разместили здесь минимум с середины февраля; а попадание радарная установка получила 1 или 2 марта. CNN отмечает, что стоимость этого транспортируемого радара - AN/TPY-2 - $500 млн.

Всего, по данным телеканала, США имеют на вооружении восемь батарей THAAD, две есть у ОАЭ и одна у Саудовской Аравии. CNN поясняет, что вероятно, в первые дни конфликта Ирану удалось поразить больше чем один из радаров THAAD. Однако, поясняли специалисты, THAAD, оставшись без радара, все равно может действовать, хотя его военный потенциал снижается.

Кроме того, в период с 28 февраля по 1 марта атаки подверглись два объекта в ОАЭ, где размещены радары. Минимум три постройки получили повреждения в районе Рувайса и четыре в районе Cадера, в том числе укрытия для радаров THAAD.

Также спутники зафиксировали урон для произведенного США для Катара радиолокационной системы дальнего обнаружения в Умм-Дахале.

CNN ранее на этой неделе сообщал, что целями иранских ударов на Аравийском полуострове стали средства связи, радары, средства сбора разведданных, которым удалось нанести ущерб.