В ЕК заявили, что США не смогут обеспечивать ракетами одновременно соседей Ирана и Украину

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - У Соединенных Штатов нет возможности снабжать ракетами одновременно собственные вооруженные силы, страны Персидского залива и Украину, заявил член Еврокомиссии Андрюс Кубилюс.

"Американцы будут просто не в состоянии поставлять достаточно ракет одновременно странам Персидского залива, самой американской армии и украинским вооруженным силам", - приводит газета Le Figaro слова еврокомиссара по вопросам обороны, который в пятницу начал с Польши объезд столиц стран ЕС с целью стимуляции оборонного производства в Евросоюзе.

"Для нас, в Европе, стало еще более неотложным нарастить производство систем противовоздушной обороны и противоракетных комплексов", - подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар указал на "огромные потребности" Украины в ракетах. По его словам, украинской стороне только на четыре месяца зимнего периода потребовалось около 700 ракет Patriot. По его словам, это "примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны изготовить за год".