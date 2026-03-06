Поиск

В Венгрии продлен на полгода кризисный режим из-за нелегальной миграции

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Венгрии в пятницу еще на шесть месяцев продлили действие "кризисного режима государственного уровня", который впервые был введен в период миграционного кризиса в 2016 году.

По сообщению агентства ЭФЭ, которое приводит в пятницу выдержку из коммюнике венгерской полиции и органов по вопросам предоставления убежища, "в настоящее время условия для сохранения кризисного режима сохраняются".

Согласно данным венгерских правоохранительных органов, за 2025 год было пресечено около 7,2 тыс. попыток незаконного проникновения мигрантов на территорию Венгрии.

Венгрия
