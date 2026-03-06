Поиск

Axel Springer покупает Telegraph Media Group за 575 млн фунтов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Германский медиаконцерн Axel Springer достиг соглашения о покупке британской медиагруппы Telegraph Media Group, говорится в совместном пресс-релизе.

Стоимость Telegraph Media оценена в 575 млн фунтов стерлингов ($766 млн). Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, при этом ей предстоит получить одобрение правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что на Telegraph Media претендует Daily Mail & General Trust Plc. В прошлом году медиакомпанию хотела купить инвестфирма RedBird Capital Partners, но в ноябре она отказалась от таких планов на фоне протестов со стороны сотрудников The Telegraph.

Telegraph Media выпускает газеты Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Общее число подписчиков превышает 1 млн человек.

