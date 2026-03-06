Военные Катара в Бахрейне находились в зданиях, ставших целями иранских ударов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МИД Катара заявили, что персонал катарских ВМС находился в зданиях, подвергшихся обстрелу со стороны Ирана в Бахрейне, но никто из них не пострадал, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя".

"Катар решительно осуждает иранскую атаку на объекты в Бахрейне, на которых размещались военнослужащие ВМС Катара, участвовавшие в работе Объединенного военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - цитирует телеканал заявление катарского МИД.

В сообщении отмечается, что никто из военного персонала не пострадал.

Ранее в пятницу власти Бахрейна сообщили, что Иран нанес удар по гостинице и двум жилым зданиям в столице страны Манаме. По данным министерства внутренних дел страны, погибших нет.