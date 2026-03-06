НАТО усилила ПРО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главнокомандующий объединенными силами в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич приказал усилить меры ПРО НАТО на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке, заявил в пятницу председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"В ответ на меняющуюся обстановку в сфере безопасности SACEUR усилил уровень готовности систем ПРО НАТО. Это изменение подчеркивает способность альянса быстро, решительно и коллективно реагировать на возникающие угрозы", - написал Драгоне в социальной сети X.

Решение было принято по итогам видеоконференции, в которой приняли участие Драгоне, Гринкевич и министры обороны стран НАТО. В ходе встречи они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, недавний перехват ПРО НАТО иранской ракеты, летевшей в сторону Турции.