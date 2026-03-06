ЕС усилил контроль на границах на фоне событий на Ближнем Востоке

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и в этом контексте считает своим важным приоритетом безопасность европейских граждан, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Недавно на границах (Евросоюза - ИФ) был усилен контроль. У нас есть шенгенская информационная система с общей базой данных, что касается безопасности, предназначенная для того, чтобы все государства-члены могли отмечать все риски", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, отметил он, внедряется система "въезд/выезд", являющаяся дополнительным средством безопасности, которое позволяет следить за тем, кто прибыл в Европейский союз и кто его покинул.

По словам Ламмерта, за последние пять месяцев эти средства позволили выявить около 500 человек, которые в ЕС расцениваются как угроза.

Представитель ЕК напомнил, что 2 марта в Брюсселе прошло специальное заседание Европейской комиссии по безопасности, на котором этот вопрос был рассмотрен в свете событий на Ближнем Востоке.

В заявлении по итогам обсуждения говорилось, что в вопросах внутренней безопасности Еврокомиссия "сохраняет повышенную бдительность и тесное сотрудничество с Европолом и государствами-членами в отношении потенциальных угроз внутренней безопасности".