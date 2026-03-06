США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив после того, как снизят боеспособность Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США пока что сосредоточатся на снижении возможностей Ирана наносить удары по ближневосточным странам и американским силам в регионе, а уже потом начнут сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив, заявил в пятницу министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

"Сначала мы должны значительно снизить его (Ирана - ИФ) возможность приносить неприятности, и потом, как только это станет разумным, мы начнем сопровождать суда через пролив, и энергоносители снова начнут двигаться", - заявил он в интервью Fox News.

По словам министра, сейчас все возможности ВС США сфокусированы на том, чтобы подавить способность Ирана "сеять хаос у своих соседей и американцев в регионе".

Страны Персидского залива столкнулись с невозможностью экспортировать топливо из-за военного конфликта в регионе и закрытия Ормузского пролива.