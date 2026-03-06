Поиск

Канцлер ФРГ опасается наплыва иммигрантов из Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ФРГ может столкнуться с волной иммигрантов из Ирана, если конфликт Тегерана с США и Израилем затянется, предупредил в пятницу германский канцлер Фридрих Мерц.

"Бесконечная война не в наших интересах (...). Нельзя допустить краха иранской экономики. Нам нужно воспрепятствовать неконтролируемой волне иммигрантов из Ирана", - приводят его слова европейские СМИ.

"Конечно, в наших интересах - избежать любых новых волн беженцев", - добавил Мерц.

Канцлер выразил надежду на то, что в Иране установится "легитимное с точки зрения демократии правительство". При этом он предостерег от "крушения Ирана как государства - в нем живут более 90 млн человек".

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Фридрих Мерц Германия
