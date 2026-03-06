Спецслужба Азербайджана предотвратила планировавшиеся КСИР теракты

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) предотвращены попытки совершения террористических и диверсионных актов, а также сбор разведывательной информации на территории Азербайджана, планировавшиеся структурами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, отмечается в материале азербайджанского государственного телеканала AzTV.

По данным СГБ, с целью создания паники в обществе и нанесения ущерба международному имиджу Азербайджана в качестве целей были выбраны нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога.

В ходе расследования установлено, что граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана Гулиевым Тарханом и организовали доставку на территорию Азербайджана взрывных устройств - 7,73 кг взрывчатого вещества типа C-4.

"Следствием также установлено, что по заданию лиц, связанных с КСИР, на территорию Азербайджана были ввезены еще два дистанционно управляемых взрывных устройства типа C-4, которые были спрятаны в различных местах. Кроме того, на территории Гарадагского района обнаружено еще одно взрывное устройство массой 1280 граммов с радиусом поражения 250-300 метров", - отмечается в материале.

В ходе расследования также установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным гражданам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство.

В результате проведенных СГБ упреждающих оперативных мероприятий террористические планы были предотвращены. Граждане Азербайджана - Гулиев Тархан, Агаев Ниджат, Абдуллаев Асад и Рустамов Рашад - признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме этого, Шабанова Нармина и Исмиев Наиб были привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования установлено, что в организации террористических планов участвовал офицер разведывательной структуры КСИР полковник Али Асгар Бордбар Шерамини.

Граждане Ирана Зандкиан Ясер Рахим, Рустамзада Бехнам Сахибали, Азарундбилех Хосейн Савар Сабер, Шейхзаде Саджад Могхадам, Сати Софи Эвада объявлены международный розыск.