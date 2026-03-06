ВВС США разместили в Израиле эскадрилью F-35A для использования в операции против Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, переброшенная во вторник на Ближний Восток, была размещена на базе Овда в Израиле, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

В пятницу один из них совершил перелет из Израиля на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Истребители F-35A 3 марта прибыли на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с континентальной части США.

На минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена также эскадрилья из 11 стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечал новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В настоящее время большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.