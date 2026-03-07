Эр-Рияд активизировал контакты с Тегераном для сдерживания конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия активизировала прямое взаимодействие с Ираном в попытке сдержать конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

"В последние дни саудовские чиновники используют свои дипломатические каналы связи с Ираном с большей настойчивостью для деэскалации напряженности и предотвращения усугубления конфликта", - говорится в публикации.

По данным источников агентства, некоторые европейские и ближневосточные страны поддерживают эти усилия.

Отмечается, что в обсуждениях участвовали как представители силовых ведомств, так и дипломаты, однако не ясно, были ли в них задействованы высокопоставленные чиновники.