Азербайджан эвакуировал из Ирана большую часть сотрудников дипмиссии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Большинство сотрудников посольства Азербайджана в Иране эвакуированы, заявил агентству Report глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Большая часть сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране уже эвакуирована. Что касается сотрудников генконсульства в Тебризе, то оно уже эвакуировано в полном составе", - сказал Гаджизаде.

По информации агентства, первые девять сотрудников дипмиссии Азербайджана в Иране вернулись на родину в ночь на субботу.

О том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана, накануне сообщил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.