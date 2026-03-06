Поиск

Азербайджан выведет всех дипломатов из Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан начал выводить дипломатический персонал из Ирана, заявил на пресс-конференции глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала страны из Ирана. Этот распространяется как на посольство в Тегеране, так и на генконсульство в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - сказал министр.

По его словам, Тегеран пообещал Баку провести серьезное расследование вчерашней атаки беспилотников на Нахичевань.

"Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов", - отметил Байрамов.

Алиев уже дал соответствующие поручения в связи с атакой беспилотников из Ирана..

"По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой. Начатое иранской стороной расследование является частью общего процесса. Безопасность Азербайджана находится под строгим контролем главы государства", - подчеркнул Байрамов.

Ильхам Алиев Иран Джейхун Байрамов Азербайджан Тегеран МИД Тебриз
Новости по теме

Новости

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

Росавиация продлила рекомендацию по отмене рейсов в Израиль до 20 марта

В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Кремле пообещали ответные меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Венесуэла объявила о восстановлении дипотношений с США

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

