Азербайджан выведет всех дипломатов из Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан начал выводить дипломатический персонал из Ирана, заявил на пресс-конференции глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала страны из Ирана. Этот распространяется как на посольство в Тегеране, так и на генконсульство в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - сказал министр.

По его словам, Тегеран пообещал Баку провести серьезное расследование вчерашней атаки беспилотников на Нахичевань.

"Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов", - отметил Байрамов.

Алиев уже дал соответствующие поручения в связи с атакой беспилотников из Ирана..

"По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой. Начатое иранской стороной расследование является частью общего процесса. Безопасность Азербайджана находится под строгим контролем главы государства", - подчеркнул Байрамов.