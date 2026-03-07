Поиск

Организация тюркских государств осуждает иранские атаки на Турцию и Азербайджан

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Организация тюркских государств (ОТГ) выступила с осуждением атак из Ирана на Турцию и Нахичеванскую автономную республику Нахичевань Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении Совета министров иностранных дел ОТГ, принятом по итогам неформального заседания в Стамбуле.

Министры осудили запуск ракеты из Ирана в направлении Турции и удары иранских беспилотников по гражданским объектам Нахичевани.

Они призвали не допустить повторения подобных действий, которые, по их мнению, еще больше усугубляют региональную ситуацию и несут риск расширения географии напряженности.

"В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турции и Азербайджана, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран. Они подчеркнули, что стабильность на Ближнем Востоке необходима для прогресса и благополучия всего региона и его народов", - отмечается в информации.

Министры подчеркнули важность мирного урегулирования разногласий посредством диалога в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН.

Они отметили решающее значение немедленной деэскалации, прекращения противостояния, а также дипломатии и конструктивного диалога как единственно возможного пути к мирному урегулированию. Они призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, вернуться за стол переговоров и участвовать в добросовестных переговорах, направленных на разрешение всех разногласий мирными дипломатическими средствами.

"Продолжение противостояний представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности. Затяжная нестабильность в этом стратегически важном регионе несет серьезные риски для всего мира и международной безопасности, а также может оказать влияние на страны за пределами региона с точки зрения возможных нарушений на глобальных энергетических рынках, торговых маршрутах, в сфере продовольственной безопасности и миграционных потоков", - говорится в заявлении.

Министры также вновь подтвердили свою приверженность справедливому, устойчивому и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с соответствующими резолюциями ООН, а также готовность к сотрудничеству в рамках международных платформ, нацеленному на достижение такого справедливого и устойчивого решения и облегчение гуманитарных страданий палестинского народа, особенно в Газе.

Подтверждая свою неизменную приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры заявили, что ОТГ готова поддержать все искренние международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Министры договорились держать данный вопрос в центре внимания и продолжать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Хроника 28 февраля – 07 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Азербайджан Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану с начала военной операции

США признали новое правительство Венесуэлы

В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране

 В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке

Трамп угрожает Ирану мощным ударом

 Трамп угрожает Ирану мощным ударом

Представитель ВС Ирана обещал не наносить удары по соседям, если те не проявят агрессивности

Трамп встретится в Майами с лидерами ряда латиноамериканских государств

Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника в Ормузском проливе

Авиакомпании в субботу планируют вывезти из ОАЭ и Омана в РФ 9,2 тыс. пассажиров

Временный руководящий совет Ирана распорядился прекратить обстрелы соседних стран

 Временный руководящий совет Ирана распорядился прекратить обстрелы соседних стран
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 497 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8595 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });