Организация тюркских государств осуждает иранские атаки на Турцию и Азербайджан

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Организация тюркских государств (ОТГ) выступила с осуждением атак из Ирана на Турцию и Нахичеванскую автономную республику Нахичевань Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении Совета министров иностранных дел ОТГ, принятом по итогам неформального заседания в Стамбуле.

Министры осудили запуск ракеты из Ирана в направлении Турции и удары иранских беспилотников по гражданским объектам Нахичевани.

Они призвали не допустить повторения подобных действий, которые, по их мнению, еще больше усугубляют региональную ситуацию и несут риск расширения географии напряженности.

"В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турции и Азербайджана, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран. Они подчеркнули, что стабильность на Ближнем Востоке необходима для прогресса и благополучия всего региона и его народов", - отмечается в информации.

Министры подчеркнули важность мирного урегулирования разногласий посредством диалога в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН.

Они отметили решающее значение немедленной деэскалации, прекращения противостояния, а также дипломатии и конструктивного диалога как единственно возможного пути к мирному урегулированию. Они призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, вернуться за стол переговоров и участвовать в добросовестных переговорах, направленных на разрешение всех разногласий мирными дипломатическими средствами.

"Продолжение противостояний представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности. Затяжная нестабильность в этом стратегически важном регионе несет серьезные риски для всего мира и международной безопасности, а также может оказать влияние на страны за пределами региона с точки зрения возможных нарушений на глобальных энергетических рынках, торговых маршрутах, в сфере продовольственной безопасности и миграционных потоков", - говорится в заявлении.

Министры также вновь подтвердили свою приверженность справедливому, устойчивому и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с соответствующими резолюциями ООН, а также готовность к сотрудничеству в рамках международных платформ, нацеленному на достижение такого справедливого и устойчивого решения и облегчение гуманитарных страданий палестинского народа, особенно в Газе.

Подтверждая свою неизменную приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры заявили, что ОТГ готова поддержать все искренние международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Министры договорились держать данный вопрос в центре внимания и продолжать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным вопросам, представляющим взаимный интерес.